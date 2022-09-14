Причиной ЧП на "Листвяжной" стала работа с электрооборудованием в загазованных выработках

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где из-за ЧП в ноябре 2021 года погибли 52 человека; основной ее причиной стала работа людей с электрооборудованием в загазованных выработках, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

По итогам расследования эксперты Ростехнадзора выделили три основных технических причины: загазованность лавы вследствие отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере и аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

Ведомство также выделило три основные организационные причины: системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов и нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазованных горных выработках.

Материалы расследования были направлены в Следственный комитет РФ.

Трагедия на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

15 декабря стало известно о задержании президенту холдинга СДС Михаила Федяева, генерального директора холдинга Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова.

По данным СКР, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

Федяев 15 декабря по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, был арестован до 14 февраля 2022 года, затем ему несколько раз продлевали арест. Последний раз Федяеву суд продлил арест до 14 сентября 2022 года, однако в июле 2022 года информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Михаила Федяева выпустили из СИЗО, и статус его неизвестен.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь".