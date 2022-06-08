Песков отметил, что Лондон не просил об обмене взятых в плен в Мариуполе британцев

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лондон не предлагал провести обмен двух подданных Великобритании, сдавшихся в плане в Мариуполе в середине апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, предлагался ли британской стороной обмен Шона Пиннера и Эйдена Аслина, Песков сказал: "Нет, не было (таких обращений - ИФ)".

На уточняющий вопрос, будет ли означать обжалование Лондоном приговора в отношении британских подданных фактическим признанием легитимности властей ДНР, Песков сказал: "Да, так можно ставить вопрос".

Ранее заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.

В минувшее воскресенье Генеральная прокуратура Донецкой народной республики сообщила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британца.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь не исключил, что суд может приговорить сдавшихся в плен наемников к высшей мере наказания.