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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Песков отметил, что Лондон не просил об обмене взятых в плен в Мариуполе британцев

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лондон не предлагал провести обмен двух подданных Великобритании, сдавшихся в плане в Мариуполе в середине апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, предлагался ли британской стороной обмен Шона Пиннера и Эйдена Аслина, Песков сказал: "Нет, не было (таких обращений - ИФ)".

На уточняющий вопрос, будет ли означать обжалование Лондоном приговора в отношении британских подданных фактическим признанием легитимности властей ДНР, Песков сказал: "Да, так можно ставить вопрос".

Ранее заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.

В минувшее воскресенье Генеральная прокуратура Донецкой народной республики сообщила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британца.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь не исключил, что суд может приговорить сдавшихся в плен наемников к высшей мере наказания.

Великобритания Россия Шон Пиннер Эйден Аслин Дмитрий Песков
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