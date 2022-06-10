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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Напавший на конвоира и пристава в Ростове-на-Дону арестован до 7 августа

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал Ивана Костюкова, 8 июня ранившего в здании суда конвоира и судебного пристава, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Костюкову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду около 11:00 мск в помещении суда Пролетарского района Ростова-на-Дону 49-летний мужчина, доставленный на судебное заседание по обвинению в совершении разбойного нападения, напал на конвоировавшего его полицейского, ранил в шею и завладел табельным оружием. Затем из пистолета ранил судебного пристава и попытался скрыться. Второй судебный пристав применил табельное оружие и ранил подсудимого. Все трое были доставлены в больницу.

Нападавший – Иван Костюков, в отношении которого рассматривалось дело по нескольким эпизодам разбоя, покушению на убийство и незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.

Ростов-на-Дону
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