Напавший на конвоира и пристава в Ростове-на-Дону арестован до 7 августа

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал Ивана Костюкова, 8 июня ранившего в здании суда конвоира и судебного пристава, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Костюкову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду около 11:00 мск в помещении суда Пролетарского района Ростова-на-Дону 49-летний мужчина, доставленный на судебное заседание по обвинению в совершении разбойного нападения, напал на конвоировавшего его полицейского, ранил в шею и завладел табельным оружием. Затем из пистолета ранил судебного пристава и попытался скрыться. Второй судебный пристав применил табельное оружие и ранил подсудимого. Все трое были доставлены в больницу.

Нападавший – Иван Костюков, в отношении которого рассматривалось дело по нескольким эпизодам разбоя, покушению на убийство и незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.