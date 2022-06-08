Суд Петербурга арестовал экс-священника Курмоярова по делу о фейках о ВС РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в распространении недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав (Иоанну - ИФ) Курмоярову стражу по 6 августа", - говорится в сообщении.

Курмоярову предъявлено обвинение по п."г" ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ из корыстных побуждений).

Подробностей дела пресс-служба не приводит.

Публикации о задержании бывшего священнослужителя Курмоярова в Петербурге появились в СМИ ранее в среду. По данным журналистов, дело связано с контентом в соцсетях.

В 2018 году сообщалось, что Служба безопасности Украины завела административное дело в отношении на тот момент клирика Винницкой епархии Украинской православной церкви, доктора богословия иеромонаха Иоанна (Курмоярова), после того как 9 мая 2017 года он разместил в соцсети открытку с изображением георгиевской ленточки.

Позже, по информации в СМИ, Курмояров переехал в Россию и служил в Новосибирске. В 2021 году он потребовал от правоохранительных органов привлечь министра обороны РФ Сергея Шойгу к ответственности по статье об оскорблении чувств верующих в связи с фресками в храме Министерства обороны. Позднее стало известно о лишении Курмоярова сана.