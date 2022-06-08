Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Суд Петербурга арестовал экс-священника Курмоярова по делу о фейках о ВС РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в распространении недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав (Иоанну - ИФ) Курмоярову стражу по 6 августа", - говорится в сообщении.

Курмоярову предъявлено обвинение по п."г" ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ из корыстных побуждений).

Подробностей дела пресс-служба не приводит.

Публикации о задержании бывшего священнослужителя Курмоярова в Петербурге появились в СМИ ранее в среду. По данным журналистов, дело связано с контентом в соцсетях.

В 2018 году сообщалось, что Служба безопасности Украины завела административное дело в отношении на тот момент клирика Винницкой епархии Украинской православной церкви, доктора богословия иеромонаха Иоанна (Курмоярова), после того как 9 мая 2017 года он разместил в соцсети открытку с изображением георгиевской ленточки.

Позже, по информации в СМИ, Курмояров переехал в Россию и служил в Новосибирске. В 2021 году он потребовал от правоохранительных органов привлечь министра обороны РФ Сергея Шойгу к ответственности по статье об оскорблении чувств верующих в связи с фресками в храме Министерства обороны. Позднее стало известно о лишении Курмоярова сана.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сергей Миронов подтвердил, что его машина сбила курьера в Москве

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

"Газпром" подтвердил отзыв согласия Шредера на выдвижение в СД концерна

Вещание радиостанции "Коммерсантъ FM" восстановлено после атаки хакеров

Вещание радиостанции "Коммерсантъ FM" восстановлено после атаки хакеров

Любовь Соболь получила реальный срок по делу о проникновении в жилище

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

Уголовное дело возбуждено после нападения на конвоира и пристава в суде в Ростове-на-Дону

Уголовное дело возбуждено после нападения на конвоира и пристава в суде в Ростове-на-Дону

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск моделей Granta

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск моделей Granta

Песков отметил, что Лондон не просил об обмене взятых в плен в Мариуполе британцев

Совфед одобрил законы о предельном сроке исполнения в РФ решений ЕСПЧ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });