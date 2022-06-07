Писатель Глуховский заочно арестован по статье о распространении фейков о ВС РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу российского писателя и журналиста, автора романа "Метро 2033" Дмитрия Глуховского в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"13 мая суд избрал Глуховскому меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала пресс-секретарь суда.

Как сообщил писатель в своем телеграм-канале, уголовное дело в отношении него возбуждено по статье о фейках о ВС РФ и других госорганах за публикацию в соцсети Instagram (запрещена в РФ, так как принадлежит Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ за пост в Инсте. Статья 207.3, часть 2", - написал он.

В суде подтвердили, что Глуховскому предъявлено обвинение по статье о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По данной статье ему может грозить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее во вторник сообщалось, что писатель объявлен в розыск.

Глуховский - российский писатель-фантаст, журналист, телевизионный репортер, автор бестселлера "Метро-2033", переведенного на 37 языков мира. Глуховский также является автором книг "Сумерки", "Метро 2034", "Сказки о Родине", "Будущее", "Текст".