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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Наки по делу о фейках о ВС РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал заочный арест журналиста Майкла Наки, обвиняемого в распространении недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Наки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - сообщили агентству в суде во вторник.

Наки заочно вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Журналист объявлен в розыск.

Сообщалось, что Наки фигурирует в деле основателя проекта Conflict Intelligence Team Руслана Карпука (Левиева). Последний по такому же обвинению, как и у Наки, был арестован Басманным судом заочно 18 мая. В тот же день Наки был объявлен в розыск.

Майкл Наки
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