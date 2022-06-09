Верховный суд подтвердил приговор бывшему доценту МАИ Воробьеву

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России подтвердил приговор бывшему доценту кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву по делу о государственной измене и покушении на контрабанду технологий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Кассационную жалобу защиты суд оставил без удовлетворения. Адвокаты просили отменить решения судов по делу их подзащитного.

Мосгорсуд 23 апреля 2021 приговорил Воробьева к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на полтора года. Апелляционный суд частично изменил этот приговор, подтвердив его в части назначенного наказания.

Суды признали доцента виновным в государственной измене (ст. 275 УК), приготовлении к незаконному выполнению работ для иностранной организации, которые заведомо могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового поражения, подлежащих экспортному контролю (ч. 1 ст. 30 - ч. 3 ст. 189 УК), а также покушении на контрабанду вооружения (ч. 3 - ст. 30 - ч. 3 ст. 226.1 УК).

Следствие и суды считают, что Воробьев совершил госизмену, передав в ноябре 2018 года сведения, составляющие государственную тайну, представителю Харбинского политехнического университета по теме, связанной с математическим моделированием стационарных и переходных процессов работы "безгенераторного жидкостного ракетного двигателя на криогенных компонентах топлива".

СМИ сообщали, что речь идет о копии автореферата диссертации, переданной Воробьеву на рецензирование. В качестве доказательства по этому эпизоду следствие представило полиморфологическую экспертизу, выявившую на флэш-карте телефона ученого, на которой хранились фотографии автореферата, следы частицы пыли из "китайского региона".

Как говорили адвокаты, приготовлением к экспорту технологий обвинение посчитало то, что Воробьев в 2018 году заключил с китайской компанией Deep Blue Aerospace техническое соглашение, предметом которого было создание проекта жидкостного ракетного двигателя, работающего на топливе "кислород-керосин".

Эпизод о покушении на контрабанду касается 2019 года, когда Воробьев отправил в Китай пульт автономного регламентного контроля РПК-170Е, входящего в состав оборудования проверки и управления авиационных средств поражения военных самолетов "МиГ" и "Су".

Воробьев вины не признает.

Он был задержан весной 2019 года. После приговора защита добивалась его освобождения из-за тяжелой болезни, но в феврале 2022 года Валуйский суд отклонил это ходатайство.

Воробьев - кандидат технических наук, в МАИ преподавал дисциплины "расчет и проектирование жидкостных ракетных двигателей", а также "общая теория ракетных и авиационных двигателей". Имеет ряд научных публикаций.