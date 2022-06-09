Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Верховный суд подтвердил приговор бывшему доценту МАИ Воробьеву

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России подтвердил приговор бывшему доценту кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву по делу о государственной измене и покушении на контрабанду технологий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Кассационную жалобу защиты суд оставил без удовлетворения. Адвокаты просили отменить решения судов по делу их подзащитного.

Мосгорсуд 23 апреля 2021 приговорил Воробьева к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на полтора года. Апелляционный суд частично изменил этот приговор, подтвердив его в части назначенного наказания.

Суды признали доцента виновным в государственной измене (ст. 275 УК), приготовлении к незаконному выполнению работ для иностранной организации, которые заведомо могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового поражения, подлежащих экспортному контролю (ч. 1 ст. 30 - ч. 3 ст. 189 УК), а также покушении на контрабанду вооружения (ч. 3 - ст. 30 - ч. 3 ст. 226.1 УК).

Следствие и суды считают, что Воробьев совершил госизмену, передав в ноябре 2018 года сведения, составляющие государственную тайну, представителю Харбинского политехнического университета по теме, связанной с математическим моделированием стационарных и переходных процессов работы "безгенераторного жидкостного ракетного двигателя на криогенных компонентах топлива".

СМИ сообщали, что речь идет о копии автореферата диссертации, переданной Воробьеву на рецензирование. В качестве доказательства по этому эпизоду следствие представило полиморфологическую экспертизу, выявившую на флэш-карте телефона ученого, на которой хранились фотографии автореферата, следы частицы пыли из "китайского региона".

Как говорили адвокаты, приготовлением к экспорту технологий обвинение посчитало то, что Воробьев в 2018 году заключил с китайской компанией Deep Blue Aerospace техническое соглашение, предметом которого было создание проекта жидкостного ракетного двигателя, работающего на топливе "кислород-керосин".

Эпизод о покушении на контрабанду касается 2019 года, когда Воробьев отправил в Китай пульт автономного регламентного контроля РПК-170Е, входящего в состав оборудования проверки и управления авиационных средств поражения военных самолетов "МиГ" и "Су".

Воробьев вины не признает.

Он был задержан весной 2019 года. После приговора защита добивалась его освобождения из-за тяжелой болезни, но в феврале 2022 года Валуйский суд отклонил это ходатайство.

Воробьев - кандидат технических наук, в МАИ преподавал дисциплины "расчет и проектирование жидкостных ракетных двигателей", а также "общая теория ракетных и авиационных двигателей". Имеет ряд научных публикаций.

МАИ Алексей Воробьев Лефортовский суд Валуйский суд Белгородская область Верховный суд Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева

В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

В Думе опровергли разработку законопроекта о налоге на домашних животных

В Думе опровергли разработку законопроекта о налоге на домашних животных

"АвтоВАЗ" еще на неделю отложил запуск всего автосборочного производства в Тольятти

"АвтоВАЗ" еще на неделю отложил запуск всего автосборочного производства в Тольятти
Военная операция на Украине

Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Хотмыжск

VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов

VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });