Поправки о запрете шествий у клиник и церквей обеспокоили РПЦ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви обеспокоены перспективой принятия законопроекта, в котором прописан запрет шествий рядом с больницами, религиозными сооружениями и учреждениями соцзащиты. Об этом "Интерфаксу" сказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Законопроект № 140449-8 9 июня внесли в Госдуму несколько депутатов и сенаторов. Они предлагают запретить уличные акции рядом с религиозными объектами, а также на вокзалах, в школах, у зданий органов публичной власти, образовательных и медицинских организаций, возле детских и спортивных площадок и в ряде других мест.

В РПЦ усмотрели в предложенном законопроекте ряд противоречий федеральному закону о свободе совести, в соответствии с которым богослужения и другие религиозные обряды беспрепятственно проводятся в культовых зданиях и на их территориях, а также в местах паломничества.

"Кроме того, религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в некоторых медицинских организациях и организациях социальной защиты, таких как лечебно-профилактические организации, больницы, детские дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией этих учреждений", - напомнила "Интерфаксу" игумения Ксения.

В иных случаях, по ее словам, согласно пункту 3 статьи 16 закона о свободе совести, публичные религиозные богослужения и другие религиозные обряды проводятся в общественных местах в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. Предложенные законопроектом запреты затронут и подобные обряды, например, крестные ходы и молебны на территориях больниц, хосписов и организаций соцзащиты.

"Также такие религиозные обряды нельзя будет провести на территориях спортивных площадок, вокзалов, аэропортов", - отмечает представитель РПЦ.

Кроме того, добавила она, законопроект предусматривает право регионов по собственному усмотрению расширить перечень установленных законопроектом мест, на территории которых запрещено проводить публичные мероприятия. Эта норма, по словам игумении, вызывает особое беспокойство, так как с ее принятием массовые крестные ходы и молебны, проводимые в епархиях Русской православной церкви, могут оказаться под угрозой срыва.

"В этой связи полагаю необходимым поставить вопрос о внесении в данный законопроект поправок", - заключила представитель РПЦ.