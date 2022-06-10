Арестованного экс-замглавы Росприроднадзора Митволя заподозрили в мошенничестве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бывшему заместителю главы Росприроднадзора, экс-префекту Северного административного округа Москвы, а ныне председателю совета директоров АО "КрасноярскТИСИз" Олегу Митволю инкриминируют мошенничество, сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

"Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в виде заключения под стражу сроком по 24 июля 2022 года", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее стало известно, что бывший префект Северного административного округа Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора Митволь, который собирался вылететь за границу на отдых, задержан в московском аэропорту "Внуково".

В пятницу суд в Красноярске арестовал экс-чиновника, подозреваемого в хищении более 900 млн рублей, на 1 месяц и 17 дней.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что арест Митволя может быть связан с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

Как сообщалось, строительство красноярского метрополитена началось в 1995 году, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена.

В декабре 2019 года Митволь, который является председателем совета директоров АО "КрасноярскТИСИз", заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект возвращен на доработку.

В июле 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с Уссом сообщил, что красноярский метрополитен может быть построен к 2025 году.