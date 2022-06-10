Адвокаты Митволя обжалуют его арест

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы, а ныне председателя совета директоров АО "КрасноярскТИСИз" Олега Митволя обжалуют его арест по делу о хищении 900 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" помощница Митволя.

"Олег Львович находится во взаимодействии с правоохранительными органами. Избранная мера пресечения Красноярским районным судом обжалуется в установленном законом порядке", - сказала помощница со ссылкой на адвокатов.

Она уточнила, что "10 июня Олег Львович был задержан в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей". "Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО "КрасноярскТИСИз" в рамках заключения госконтракта", - сказала она.

Она также отметила, что местонахождение Митволя не разглашается.

В пятницу суд в Красноярске арестовал Митволя, подозреваемого в хищении более 900 млн рублей, на 1 месяц и 17 дней.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что арест Митволя может быть связан с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

Как сообщалось, строительство красноярского метрополитена началось в 1995 году, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена.

В декабре 2019 года Митволь, который является председателем совета директоров АО "КрасноярскТИСИз", заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект возвращен на доработку.