Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован в Красноярске
Его подозревают в хищении более 900 млн рублей
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя.
"Подозреваемый в хищении более 900 млн рублей арестован на 1 месяц и 17 дней", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Ранее стало известно, что Бывший префект Северного административного округа Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь задержан в московском аэропорту "Внуково".
"Митволь задержан во "Внуково". Сейчас в ситуации разбираются юристы", - сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.
По его словам, Митволь собирался вылететь за границу на отдых. "Планов покидать РФ у него не было", - добавил источник.
Собеседник "Интерфакса" выразил надежду, что "ситуация вскоре разрешится".