Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован в Красноярске

Его подозревают в хищении более 900 млн рублей

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя.

"Подозреваемый в хищении более 900 млн рублей арестован на 1 месяц и 17 дней", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее стало известно, что Бывший префект Северного административного округа Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь задержан в московском аэропорту "Внуково".

"Митволь задержан во "Внуково". Сейчас в ситуации разбираются юристы", - сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.

По его словам, Митволь собирался вылететь за границу на отдых. "Планов покидать РФ у него не было", - добавил источник.

Собеседник "Интерфакса" выразил надежду, что "ситуация вскоре разрешится".