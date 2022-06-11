В "Роскосмосе" ждут от NASA кандидатур на включение в экипаж "Союза МС-22"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" ждет от NASA кандидатур астронавтов для включения его в рамках перекрестных полетов в экипаж "Союза МС-22", с российской стороны в состав американского экипажа войдет Анна Кикина, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Соответственно, подтверждаем, что с нашей стороны будет предложена кандидатура космонавта Анны Кикиной, которая уже сейчас проходит дополнительную подготовку по программе НАСА. Соответственно, ждем от американской стороны предложения по кандидатуре астронавта США для включения его в состав российского экипажа", - написал Рогозин в своем телеграм-канале в субботу.

В январе 2022 года сообщалось, что вероятным кандидатом от NASA станет астронавт Франциско Рубио.

В пятницу сообщалось, что правительство РФ одобрило ведение переговоров по подписанию соглашения между "Роскосмосом" и NASA по перекрестным полетам на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях на Международную космическую станцию.

Судьба соглашения оставалась неясной из-за обострения российско-американских отношений на фоне военной операции на Украине.

19 мая Рогозин сообщил, что решение о возобновлении перекрестных российско-американских полетов на МКС будет принято до первой декады июня.

Рогозин также отметил, что он "совсем не исключает" того, что космонавт Кикина все же полетит на МКС на американском корабле.

14 мая Рогозин заявил, что некоторые органы исполнительной власти РФ считают преждевременным возобновление российско-американских перекрестных полетов на МКС. Рогозин связал задержку в принятии соглашения с военной операцией на Украине.

26 апреля руководитель программы управления США по аэронавтике на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что NASA рассчитывает в ближайшие три недели получить от России проект соглашения по возобновлению перекрестных полетов. По его словам, вопрос вхождения Кикиной в экипаж миссии Crew Dragon-5 будет решен "в середине - конце июня".

По данным госкорпорации, полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого может войти Кикина, состоится в августе 2022 года. Ранее в NASA сообщали, что старт корабля запланирован на осень 2022 года.

27 декабря 2021 года Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 год в рамках программы перекрестных полетов.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в NASA сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.