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Космонавт Кикина вслед за Чубом получила визу в США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский космонавт Анна Кикина также получила американскую визу, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В итоге американские визы для наших космонавтов Николая Чуба и Анны Кикиной получены. Как-то так. Спасибо нашим журналистам за поддержку!" - написал Рогозин в телеграм-канале в среду.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что США выдали визу космонавту Николаю Чубу. Ранее американская сторона отказала ему в выдаче визы без объяснения причин.

22 января источник сообщил "Интерфаксу" об отказе США выдать въездную визу Чубу. По словам собеседника агентства, он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что запросит позицию главы NASA в связи с ситуацией. Позднее Рогозин назвал отказ в визе "опасным прецедентом для сотрудничества на МКС". "Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полёту", - подчеркнул он.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что космонавт должен был пройти курс по работе на американском сегменте, в частности по действиям в аварийных ситуациях. Как отмечают в пресс-службе, непрохождение этого курса угрожает безопасности космонавта и станции.

Также, по данным пресс-службы госкорпорации, экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС.

"Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегментов, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полёт в космос", - сообщили в пресс-службе.

22 января в американской дипмиссии сообщили "Интерфаксу", что США "ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции", а сотрудники посольства "продолжают уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА".

При этом в дипмисии заявили, что не могут комментировать "отдельные визовые случаи".

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.

США Анна Кикина Роскосмос Дмитрий Рогозин

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