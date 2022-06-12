Говор заявил о планах расширить бывшую сеть McDonald's до тысячи ресторанов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Бывшая сеть быстрого питания McDonald's в РФ, владельцем которой стал бизнесмен Александр Говор, в ближайшие 5-6 лет может расшириться с 850 до 1 тыс. ресторанов.

12 июня сеть начала возобновлять работу под новым брендом "Вкусно и точка", открылись первые 15 ресторанов в Москве и Подмосковье.

"В ближайшие 5-6 лет мы планируем довести эту цифру до 1 тыс.", - сказал Говор на открытии ресторана на Пушкинской площади в воскресенье.

"Уверен, что (...) мы сможем оставаться лидером в сегменте", - заявил бизнесмен.

По словам гендиректора сети Олега Пароева, приоритетом в настоящее время является возобновление работы всех российских ресторанов.

Первое время некоторые позиции в меню будут недоступны, в том числе из-за логистических трудностей, сказал Пароев. Кроме того, меню может измениться из-за ограничений работы зарубежных поставщиков на рынке РФ. Так, пока у сети есть запасы Coca-Cola, замену компания планирует выбрать на тендере.

Как сообщалось, McDonald's с 14 марта закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).

Предполагается, что в понедельник после простоя откроются еще 50 ресторанов сети, до конца июня - около 200, затем сеть будет возобновлять работу 50-100 точек в неделю.