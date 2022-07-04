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McDonalds отказался от тяжбы с компанией из Москвы из-за знаков "Флурри" и "Flurry"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американская McDonalds Corporation отказалась от иска к московскому ООО "Горячие крендели" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков "Флурри" (№658610) и "Flurry" (№657445) вследствие их неиспользования.

В определении Суда по интеллектуальным правам на его сайте говорится, что, "отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает права иных лиц".

Отказ компании от требований поступил в суд до начала заседания, назначенного на 30 июня. Причины отказа не называются.

По данным сайта Роспатента, знак "Флурри" зарегистрирован 1 июня 2018 года до 21 октября 2026 года на имя московской компании по 29-му (крем сливочный; белок яичный, молочные продукты) и 30-му (попкорн, мороженое) классам МКТУ.

В феврале 2022 года Роспатент признал частично недействительной охрану знака, охрана сохранена в отношении 29-го и 30-го (стабилизаторы для взбитых сливок, загустители пищевых продуктов) классов МКТУ.

Знак "Flurry" зарегистрирован 23 мая 2018 года до 21 октября 2026 года на имя ответчика по тем же классам МКТУ.

В феврале 2022 года Роспатент также признал частично недействительной охрану знака, сохранив ее для 29-го и частично 30-го классов МКТУ.

McDonald's Corp. с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке России). McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

С 12 июня новый владелец сети стал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно - и точка".

Основным видом деятельности "Горячих крендельков" является предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилой недвижимости.

McDonald's Роспатент Москва Флурри Flurry Александр Говор Клуб-Отель Вкусно - и точка Горячие крендели
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