Говор будет претендовать на мастер-франшизу McDonald's при возвращении сети в РФ

Владелец сети "Вкусно и точка" Александр Говор Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Новый владелец бизнеса McDonald's в России Александр Говор будет претендовать на мастер-франшизу в случае возвращения бренда в страну.

"Действительно, корпорация оставила за собой это право - до 15 лет, это в договоре и понятийных договоренностях. Но при моем утверждении (покупателем бизнеса - ИФ) я в категоричной форме сказал, что, если вы выберете меня, то я настаиваю на том, чтобы при возвращении бренда McDonald's в Россию мне было отдано предпочтение на владельца мастер-франшизы", - заявил Говор на открытии ресторана на Пушкинской площади в воскресенье.

"То есть если сейчас я владелец всех ресторанов, то потом просто по франшизе также буду владелец этих всех ресторанов. Но до 10 лет ничего не случится, 10-15 лет", - пояснил бизнесмен.

"Я думаю, это маловероятно - прийти покупать по определенной формуле эти все рестораны. Это невыгодно, да и никто на это не пойдет, я так думаю. А вот мастер-франчайзи - они в принципе полуофициально согласие дали", - отметил Говор.

Как сообщалось, McDonald's с 14 марта закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).

McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно и точка". Предполагается, что франчайзи McDonald's (кроме структуры Говора это еще две компании, включая ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг") прекратят использование бренда.