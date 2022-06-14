Песков переадресовал военным РФ призыв усилить союзническую помощь ДНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что ответ на просьбу главы ДНР Дениса Пушилина усилить "союзническую помощь" в связи с массовыми обстрелами Донецка и многочисленными жертвами среди мирного населения является прерогативой Минобороны России.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "В любом случае это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции".

Вместе с тем представитель Кремля напомнил позицию главы государства: "Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке".

"Да, мы видим совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, в последние дни мы видим интенсификацию этих обстрелов. Дальше - вопрос к нашим военным", - добавил Песков.

Накануне, 13 июня, Пушилин сообщил об обстрелах украинскими силами спальных районов Донецка и предупредил, что руководство республики обратится за помощью к России.

"Используются запрещенные методы ведения войны, ведется обстрел спальных районов. Для противодействия противнику будут задействованы все необходимые, в том числе союзные силы, в том числе силы Российской Федерации", - заявил Пушилин в своем телеграм-канале.