ДНР обратится за помощью к России в связи с обстрелами Донецка

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин заявил об обстрелах украинскими силами спальных районов Донецка и предупредил, что руководство республики обратится за помощью к России.

"Используются запрещенные методы ведения войны, ведется обстрел спальных районов. Для противодействия противнику будут задействованы все необходимые, в том числе союзные силы, в том числе силы Российской Федерации", - заявил Пушилин в своем телеграм-канале.

Он призвал руководство предприятий ДНР перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за усилившихся обстрелов. "В ближайшие дни мы рекомендуем гражданам оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу", - отметил Пушилин.

Он напомнил, что за прошедшие сутки военные ДНР подавили десятки огневых точек противника.

"Нами подавлено порядка 20 огневых точек противника, включая командный пункт в районе поселка Мемрик, однако у противника пока остается достаточное количество вооружений, чтобы продолжать наносить удары по населенным пунктам республики", - сказал Пушилин.

Донецк подвергся массированному артобстрелу 13 июня. По предварительным данным, обстрел велся из крупнокалиберной артиллерии. В городе есть разрушения. Повреждены несколько жилых домов.

Также по меньшей мере трое мирных жителей погибли в результате удара по рынку в тыловом районе Донецка в понедельник, еще 18 получили ранения.