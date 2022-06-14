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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Кремле выразили удивление "невнятной реакцией" Запада на обстрелы Донецка

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кремле выразили удивление "невнятной реакции" как западных стран, так и ООН в связи с обстрелами гражданских районов Донецка с украинской стороны.

"Сейчас происходят ужасные вещи: интенсивные обстрелы гражданских районов Донецка. Это уже ни в какие ворота не лезет. Это просто войсковая операция против мирного населения. Бьют даже по тем районам Донецка, по которым раньше никогда не стреляли с 2014 года", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Удивляет, а, может быть, даже уже и не удивляет то, что на Западе об этом молчат. Был только невнятный комментарий представителя ООН, но действительно невнятный и непонятный", - заметил представитель Кремля.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Да, мы видим совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, в последние дни мы видим интенсификацию этих обстрелов. Дальше - вопрос к нашим военным".Представитель Кремля напомнил позицию главы государства: "Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке".

Хроника 24 февраля – 14 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Юрий Ушаков
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