Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Обращение относительно судьбы британцев, осужденных в ДНР, должно быть адресовано властям страны, которая вынесла приговор, но в случае, если власти Великобритании обратятся к России, то Москва готова будет самым внимательным образом его выслушать, заявили в Кремле.

"Нет, не обращались, это первое. Второе: обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор, и это не РФ", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли власти Великобритании к России по поводу судьбы британских подданных, приговоренных к смертной казни в ДНР, и готова ли Москва играть в этом вопросе какую-то роль.

Песков добавил: "Но конечно, все будет зависеть от обращений из Лондона. И я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать".

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

Британцы Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.