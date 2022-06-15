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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Володин заявил о необходимости сохранить норму о смертной казни в законах ДНР

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в законодательстве Донецкой народной республики должна сохраниться норма о смертной казни.

"На прошлой неделе в Государственной думе с официальным визитом была делегация парламента ДНР. Обсуждались вопросы гармонизации законодательства наших государств. Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идет о смертной казни", - написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

По его мнению, те, "кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой".

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

Британцы Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Вячеслав Володин Госдума ДНР
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