Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Навального отправили в колонию строгого режима №6 во Владимирской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный во вторник был этапирован в колонию строгого режима во Владимирской области, сообщил "Интерфаксу" председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Яжан.

"Сегодня Навального этапировали в колонию строгого режима - ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области", - сказал он.

Лефортовский суд Москвы 22 марта на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывал наказание по "делу Ив-Роше", огласил ему приговор за мошенничество и неуважение к суду: оппозиционеру назначено девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб.

Навальный вину не признал и заявлял, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность. Он обжаловал приговор, но 24 мая Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Алексей Навальный Владимирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Что произошло за день: вторник, 14 июня

Иноагентов и подконтрольных им лиц могут вывести из-под моратория от банкротств

Профицит бюджета России в январе-мае составил 1,495 трлн рублей

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести

Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев

Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев

Поклонская сообщила о назначении ее советником генпрокурора

Поклонская сообщила о назначении ее советником генпрокурора

Четыре человека ранены в результате обстрела села в Брянской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });