Навального отправили в колонию строгого режима №6 во Владимирской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный во вторник был этапирован в колонию строгого режима во Владимирской области, сообщил "Интерфаксу" председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Яжан.

"Сегодня Навального этапировали в колонию строгого режима - ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области", - сказал он.

Лефортовский суд Москвы 22 марта на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывал наказание по "делу Ив-Роше", огласил ему приговор за мошенничество и неуважение к суду: оппозиционеру назначено девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб.

Навальный вину не признал и заявлял, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность. Он обжаловал приговор, но 24 мая Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.