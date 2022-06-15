В Кремле не разделяют опасений защиты Навального в связи с его этапированием

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не отслеживают перемещение осужденных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об этапировании оппозиционера Алексея Навального; он также заявил, что Кремль не разделяет опасения адвокатов Навального в связи с его этапированием.

"Отслеживание местоположения осужденных, этапирования их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативы Кремля", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, знают ли о том, где сейчас находится Навальный.

Отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле опасения защиты Навального по поводу отсутствия точной информации о местонахождении оппозиционера, пресс-секретарь президента сказал: "Не разделяют".

Накануне стало известно, что Навальный был этапирован из колонии общего режима в городе Покров Владимирской области в связи со вступлением в силу нового приговора за мошенничество, по которому он теперь будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Позднее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области заявили, что оппозиционера перевозят в другую колонию на территории региона - в населенном пункте Мелехово.