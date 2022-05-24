Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навальному, осужденного на девять лет за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор Лефортовского суда от 22 марта 2022 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья во вторник.

Таким образом, приговор вступил в законную силу и Навального в ближайшее время переведут в колонию строгого режима.

Колония строгого режима от общего отличается, прежде всего, условиями содержания. Так, в колониях строгого режима осужденные имеют большие ограничения по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счета, длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе.

Сам Навальный участвовал в заседании по видеосвязи.

Прокуратура настаивала на справедливости приговора и требовала оставить его без изменений.

Защита оппозиционера просила суд отменить приговор и оправдать Навального.

После заседания защита Навального заявила "Интерфаксу", что обжалует решение Мосгорсуда. "Конечно, обжалуем", - сказал адвокат Вадим Кобзев.

Дело о мошенничестве

Лефортовский суд Москвы 22 марта на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области огласил приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду: оппозиционеру назначено девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб.

Согласно фабуле дела, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова (признан в России иноагентом), Романа Рубанова и иных соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц деньги на деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - признан в РФ экстремистским и запрещен), "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ - признан в РФ экстремистским и запрещен) и "Штабов Навального" (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), а также на президентскую кампанию 2018 года.

По версии следствия, с которой согласился суд, вместо уставной деятельности организованных им НКО денежные средства Навальный тратил на экстремизм и личные нужды.

Кроме того, установило следствие, денежные средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, таким образом "вводя жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей".

Всего, по мнению Следственного комитета, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму 2 693 503 руб.

Оскорбление правосудия

Кроме того, Навальный совершил оскорбление правосудия.

По версии следствия, оппозиционер, пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, желая унизить и воспрепятствовать нормальному судопроизводству, оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая рассматривала в его отношении дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году.

Также, следует из фабулы дела, Навальный оскорбил прокурора Екатерину Фролову, поддерживавшую обвинение против него на процессе по делу о клевете на ветерана, и внука ветерана - Игоря Колесникова.

Навальный вину не признал и заявлял, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.