Главы ДНР и ЛНР примут участие в ПМЭФ

Отдельных встреч с Путиным не будет

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник будут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но отдельных встреч с ними у президента РФ Владимира Путина не запланировано, хотя такие контакты возможны "на ногах", сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Они будут участвовать, но пока это (отдельные встречи - ИФ) не планируется, в планах этого нет, но "на ногах" все, конечно, возможно", - сказал Ушаков, отвечая на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос, будут ли на ПМЭФ представители движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), Ушаков ответил: "Я не знаю, я все сказал, что я знаю".

При этом он добавил, что списки участников форума еще выверяются.