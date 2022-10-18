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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.

"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в решении судебной коллегии, оглашенном во вторник.

Таким образом кассационный суд признал законным вынесенные по делу судебные решения - приговор и апелляционное определение. Навальный и его защита настаивали на их незаконности, просили кассационный суд отменить их и вынести новый, оправдательный приговор.

Гособвинение попросило суд отклонить жалобу защиты.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области назначил Навальному девять колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб., признав его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуважении к суду (ч.ч. 1, 2 ст. 297 УК РФ).

Мосгорсуд 24 мая оставил приговор без изменений.

Дело о мошенничестве

Согласно фабуле дела, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова (признан в РФ физлицом-иноагентом), Романа Рубанова и иных соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц денежные средства на деятельность экстремистских организаций, а также на президентскую кампанию 2018 года.

По версии следствия, с которой согласился суд, вместо уставной деятельности организованных им НКО денежные средства Навальный тратил на экстремизм и личные нужды.

Кроме того, установило следствие, денежные средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, таким образом "вводя жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей".

Всего, по мнению Следственного комитета, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму 2 693 503 руб.

Оскорбление правосудия

Кроме того, Навальный совершил оскорбление правосудия.

Как установило следствие, оппозиционер, пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, желая унизить и воспрепятствовать нормальному судопроизводству, оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая рассматривала в его отношении дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году.

Также, следует из фабулы дела, Навальный оскорбил прокурора Екатерину Фролову, поддерживавшую обвинение против него на процессе по делу о клевете на ветерана, и внука ветерана - Игоря Колесникова.

Навальный вину не признал и заявлял, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.

Алексей Навальный
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