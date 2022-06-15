Девочка, пострадавшая в результате ДТП в Луховицах, скончалась в больнице

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Семилетняя девочка, попавшая в ДТП в Луховицах 11 июня, скончалась от полученных травм, сообщил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин в среду.

"Все мы переживаем за детей, которые попали в ДТП на автодороге Луховицы-Красная Пойма. В результате аварии трое детей получили серьёзные травмы. Семилетняя Лера вчера скончалась от полученных травм", - написал Тимохин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что после аварии ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в Луховицкую ЦРБ. После ухудшения состояния ее перевезли на вертолете в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

По словам главы муниципалитета, травмы оказались серьезными, спасти девочку не удалось. Ее брат находится под наблюдением врачей Луховицкой ЦРБ.

"Со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь родным и близким в данной ситуации. С каждым из родителей лично держу связь. Выражаю глубокие соболезнования", - написал Тимохин.

Как сообщалось, 11 июня на автодороге Луховицы-Дединово в районе населенного пункта Красная пойма водитель "Рено" не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов, после чего столкнулся с другим автомобилем. В результате пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей. Водитель погиб.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.