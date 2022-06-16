В ВОЗ не исключили подъем заболеваемости COVID-19 в этом году

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Осложнение эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этом году не исключено, но сроки сложно прогнозировать, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью газете "Известия".

"Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом (COVID-19 - ИФ) ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос издания, ожидает ли ВОЗ осложнения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этом году.

Она отметила, что "сам вирус меняется - он еще не занял свою экологическую нишу".

"Мы видим, что приходят новые варианты вируса. Некоторые из них гораздо более заразные, но вызывают меньшую летальность. И за этим процессом необходимо наблюдать в динамике", - подчеркнула представитель Всемирной организации здравоохранения.

Также она заявила, что процесс по признанию вакцины от COVID-19 "Спутник V" не останавливался, и ВОЗ продолжает переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

"Сейчас идут переговоры между РФПИ, всеми инспекционными площадками и департаментом ВОЗ. Есть договор о графике инспекций. Я сейчас не могу озвучить его содержание, потому что еще идет обсуждение. Мы ждем от российской стороны предложений. Но процесс не остановился", - заявила Вуйнович.

Она напомнила, что к концу октября 2021 года "РФПИ подписал все юридические документы, которые были необходимы для полного проведения процесса признания вакцины через систему EUL (Emergency Use Listing Procedure)".

"В конце ноября и в декабре была встреча между ВОЗ и экспертами РФПИ по полной документации, которую нужно было предоставить. Инспекция была запланирована на первую неделю марта, но, к сожалению, из-за остановки полетов это окно ушло", - уточнила представитель ВОЗ в РФ.

В настоящее время двухкомпонентная вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек. РФПИ выступил инвестором в разработку и производство препарата.