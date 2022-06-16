Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В ВОЗ не исключили подъем заболеваемости COVID-19 в этом году

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Осложнение эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этом году не исключено, но сроки сложно прогнозировать, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью газете "Известия".

"Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом (COVID-19 - ИФ) ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос издания, ожидает ли ВОЗ осложнения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этом году.

Она отметила, что "сам вирус меняется - он еще не занял свою экологическую нишу".

"Мы видим, что приходят новые варианты вируса. Некоторые из них гораздо более заразные, но вызывают меньшую летальность. И за этим процессом необходимо наблюдать в динамике", - подчеркнула представитель Всемирной организации здравоохранения.

Также она заявила, что процесс по признанию вакцины от COVID-19 "Спутник V" не останавливался, и ВОЗ продолжает переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

"Сейчас идут переговоры между РФПИ, всеми инспекционными площадками и департаментом ВОЗ. Есть договор о графике инспекций. Я сейчас не могу озвучить его содержание, потому что еще идет обсуждение. Мы ждем от российской стороны предложений. Но процесс не остановился", - заявила Вуйнович.

Она напомнила, что к концу октября 2021 года "РФПИ подписал все юридические документы, которые были необходимы для полного проведения процесса признания вакцины через систему EUL (Emergency Use Listing Procedure)".

"В конце ноября и в декабре была встреча между ВОЗ и экспертами РФПИ по полной документации, которую нужно было предоставить. Инспекция была запланирована на первую неделю марта, но, к сожалению, из-за остановки полетов это окно ушло", - уточнила представитель ВОЗ в РФ.

В настоящее время двухкомпонентная вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек. РФПИ выступил инвестором в разработку и производство препарата.

ВОЗ Коронавирус COVID-19 Мелита Вуйнович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 15 июня

ПМЭФ-2022

Мурашко не увидел необходимости в массовой вакцинации от оспы в России

Задержан директор института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ

"Союзмультфильм" запланировал выход на рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки

"Союзмультфильм" запланировал выход на рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки

Госдума упростила трудоустройство в сфере IT для иностранцев

Госдума упростила трудоустройство в сфере IT для иностранцев

В Кремле не разделяют опасений защиты Навального в связи с его этапированием

Директор департамента "Аэрофлота" арестован по делу о мошенничестве

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов подо Львовом

Пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });