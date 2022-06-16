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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В РФ выявлен еще один более заразный вариант "омикрон"-штамма COVID-19

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В России выявлены случаи заболевания подвариантом ВА.5 "омикрон"-штамма коронавируса, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре.

"В базу также внесены единичные сиквенсы, относящиеся к линиям BA.4 и BA.5 геноварианта Omicron. Забор соответствующих биоматериалов датирован концом мая", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По результатам проведённых исследований, к варианту "омикрон"-штамма BA.2 отнесены 91,3% образцов, проступивших в лаборатории, к линии BA.1 - 7,64%, к "дельте" - 0,72%, проинформировали в Роспотребнадзоре.

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"По итогам 23-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 24 383 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 16,62 случая на 100 тыс. населения, что на 10,9% ниже, чем на прошлой неделе, и на 15,0% ниже, чем в среднем за последние четыре недели", - уточняется в сообщении.

По итогам недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости (16,62 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 38 регионах.

В апреле вирусологи Лёвенского католического университета сообщили об обнаружении в Бельгии первого случая новой версии штамма коронавируса "омикрон", названной BA.4. Кроме того, по данным бельгийских СМИ, версии BA.4 и BA.5 присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании.

Субварианты BA.4 и BA.5 характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе. Из-за повышенной заразности на новые подварианты вируса ВА.4 и ВА.5 обратила внимание Всемирная организация здравоохранения.

12 июня заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России обнаружен более трансмиссивный подвариант "омикрон"-штамма коронавируса ВА.4, первые образцы с новым вариантом COVID-19 были переданы в лаборатории в конце мая.

Хроника 09 января 2020 года – 16 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус Роспотребнадзор
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