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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3 326 человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 326 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

До этого в течение трех дней значения держались на уровне менее трех тысяч. Накануне утром сообщалось о 2 718 заболевших за сутки.

В больницы попали 1 442 человека. Увеличение количества госпитализированных произошло в 21 субъекте Российской Федерации, снижение - в 56 регионах, ситуация осталась без изменений в восьми российских субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 67 человек, накануне штаб сообщал о 66 умерших. Выздоровели 4 699 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 338 тыс. 388 случая заражения коронавирусной инфекцией, 380 270 умерших и 17 млн 810 тыс. 766 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 16 июня 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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