Напавшего с битой на мэра Иваново приговорили к шести годам колонии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ивановский горсуд вынес приговор по делу о нападении на мэра города в 2019 году. Об этом сообщает в пятницу следственное управление СКР по региону.

Подсудимый, уроженец Ярославля, признан виновным по части 2 статьи 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и приговорен к шести годам колонии общего режима.

Следствие установило, что 14 февраля 2019 года 33-летний мужчина приехал к дому мэра города Иваново. С бейсбольной битой в руках он спрятался на придомовой территории. В момент, когда к дому подъехал глава города, злоумышленник подбежал к нему и несколько раз ударил битой по голове. Мэр оказал сопротивление и нападавший убежал. В результате чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму.

Свою вину подсудимый не признал.

Как сообщалось, нападение было совершено на главу Иваново Владимира Шарыпова.