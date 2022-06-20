В Кремле сочли незаконной приостановку Литвой транзита из РФ в Калининградскую область

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали незаконным решение Литвы приостановить транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС, и пообещали в течение нескольких дней проанализировать его, прежде чем принять решение об ответных мерах.

"Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен", - пообещал представитель Кремля.

У него также поинтересовались, можно ли в этой ситуации говорить о блокаде российского региона. "Это элемент блокады, конечно же", - отреагировал Песков.

Его внимание обратили на слова главы Калининградской области Антона Алиханова о том, что он уже направил в администрацию президента свои предложения об ответных мерах на решение Литвы, и спросили, были ли они получены.

"Я не могу сказать. Сейчас по линии разных ведомств, безусловно, предстоит собрать точки зрения, будут межведомственные мероприятия на этот счет, чтобы выработать единую позицию", - ответил Песков.

О том, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России будет значительно урезан властями Литвы, сообщил в минувшую пятницу губернатор региона Антон Алиханов.

"Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 00 часов завтрашнего дня (18 июня - ИФ) прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции. Якобы они (власти Литвы - ИФ) получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которых транзит осуществлялся ранее", - написал Алиханов в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительным оценкам это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.