Путин призвал Куйвашева выдвинуться на пост главы Свердловской области

Евгений Куйвашев Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Евгений Куйвашев и далее продолжит развитие Свердловской области в качестве главы региона.

"В этом году истекает срок моих полномочий как губернатора Свердловской области. И для меня принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше", - сказал Куйвашев, с которым Путин встретился в пятницу.

Президент РФ на встрече отметил успехи губернатора и его команды в развитии региона.

"И я желаю вам успехов, думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причём в таком же ключе", - сказал Путин.

В свою очередь полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отмечает, что Свердловская область является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов страны с эффективными механизмами поддержки предпринимательства.

"В условиях беспрецедентных санкций в регионе необходимо сохранить стабильную социально-экономическую ситуацию. И я уверен, что Евгений Владимирович (Куйвашев) справится с этой задачей, оправдает кредит доверия, полученный от президента России Владимира Путина, и подкрепит его достойным уровнем поддержки от жителей Свердловской области", - цитирует комментарий полпреда его пресс-служба.

Куйвашев был выбран губернатором Свердловской области в сентябре 2017 года, набрав 62,16% голосов избирателей.