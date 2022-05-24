В Свердловской области отменили ограничение по срокам для губернатора

Кроме того, избиратели лишились права отозвать главу региона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Свердловской области отменило ограничение на число сроков, на которое может избираться губернатор региона, а также положение о праве избирателей отозвать губернатора, передает корреспондент "Интерфакса".

Такие изменение внесены в Устав Свердловской области. За них проголосовали все 45 депутатов, которые присутствовали на заседании.

В частности, отменена норма, по которой губернатор до сих пор не мог избираться более двух сроков подряд. Ее предложили "актуализировать в соответствии с федеральным законом", объяснил председатель комитета Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков .

"В 414 федеральном законе ("Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" - ИФ) не предусматривается института отзыва высшего должностного лица субъекта РФ избирателями. В связи с тем, что в уставе Свердловской области сохраняются положения, предусматривающие наличие института отзыва губернатора Свердловской области, законопроектом предлагается исключить данное полномочие Законодательного собрания", - сказал также Жуков.

Принятый в 2021 году закон о публичной власти отменил общее для губернаторов ограничение, по которому они могли избираться только дважды, но дал право регионам самим вводить возможное ограничение по срокам самостоятельно. По новому закону, губернаторский срок составляет пять лет. Также в законе предусмотрено, что губернатор может быть отправлен в отставку президентом в связи с утратой доверия.

В 2022 году истекает срок полномочий у свердловского губернатора Евгения Куйвашева. 20 мая президент Владимир Путин выразил надежду, что Куйвашев останется на этом посту и продолжит развитие региона.