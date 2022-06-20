Осужденный экс-глава Татфондбанка предстал перед судом по новым эпизодам на 27 млрд руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани в понедельник начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, обвиняемого в причинении банку ущерба на 26,7 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Сегодня в суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Мусина. На судебном заседании, в том числе, был рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что суд продлил срок содержания Мусина под стражей еще на полгода.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено на основе материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), действия экс-банкира квалифицированы как злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). Мусин вину не признал.

По версии следствия, в 2015-2016 годах по указанию Мусина Татфондбанк выдал кредиты 35 юридическим лицам, а в дальнейшем вывел залоговое обеспечение и ликвидные активы банка, что причинило финансовому учреждению ущерб на сумму более 26,7 млрд рублей.

В сентябре 2021 года Вахитовский суд Казани приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима по обвинению в шести эпизодах злоупотребления полномочиями и лишил бывшего банкира госнаград. Гражданский иск АСВ к Мусину на 50 млрд рублей суд удовлетворил частично - на 23,3 млрд рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.