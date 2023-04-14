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Суд снова рассмотрит иск Татфондбанка к бывшему главе банка Мусину на 21,5 млрд рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана согласился повторно рассмотреть заявление Татфондбанка о включении 21,5 млрд рублей в реестр кредиторов Роберта Мусина, который возглавлял кредитную организацию до ее банкротства, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

В первый раз Татфондбанк просил включить эту сумму в реестр кредиторов Мусина четыре года назад, но в марте 2019 года татарстанский суд оставил заявление банка без удовлетворения.

Тогда суд пояснил, что требование Татфондбанка о возмещении ущерба основано на гражданском иске, поданном АСВ от имени банка в рамках уголовного дела против Мусина. Уголовное дело на тот момент не было завершено, что не позволяло рассматривать требование о возмещении ущерба в арбитражном процессе. При этом судья отметил, что после вынесения приговора Мусину Татфондбанк вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре отказного определения по вновь открывшимся обстоятельствам.

В сентябре 2021 года Вахитовский районный суд Казани приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима по обвинению в шести эпизодах злоупотребления полномочиями и лишил бывшего банкира госнаград. Гражданский иск АСВ к Мусину на 50 млрд рублей суд удовлетворил частично - на 23,3 млрд рублей.

Татфондбанк лишился лицензии в марте 2017 года, Мусин был задержан в тот же день. Банк в апреле того же года был признан банкротом. В июле 2018 года суд признал банкротом и самого Мусина.

В июне 2022 года следствие передало в суд второе уголовное дело против Мусина - о причинении Татфондбанку ущерба на 26,7 млрд рублей. Дело было возбуждено на основе материалов АСВ. По версии следствия, в 2015-2016 годах по указанию Мусина Татфондбанк выдал кредиты 35 юридическим лицам, а в дальнейшем был осуществлен вывод залогового обеспечения и ликвидных активов банка. Решение по этому делу пока не вынесено.

Татарстан Татфондбанк АСВ Роберт Мусин Арбитражный суд Татарстана
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