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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

AZUR air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов для экономии запчастей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air приостановит эксплуатацию почти половины оставшихся у нее после введения антироссийских санкций самолетов, следует из письма гендиректора компании Евгения Королева к сотрудникам ("Интерфакс" ознакомился с его содержанием).

В летнем расписании AZUR air планирует задействовать порядка 12 самолетов Boeing 767 и- 757, сказано в письме. При этом, по данным источника, близкого к руководству компании, всего в ее парке сейчас 22 самолета: по 10 Boeing 767 и -757 и по одному -777 и -737.

Единственное зарубежное направление AZUR air на данный момент - Турция, но в дальнейшем планируется увеличивать международную программу, следует из письма Королева. Вместе с тем в нем говорится, что компания "была вынуждена" свернуть полетную программу в Сочи. Это было сделано, чтобы "сохранить ресурс воздушных судов".

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"Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей", - пояснил Королев.

До введения санкций против РФ из-за спецоперации на Украине в парке AZUR air было 35 самолетов, все - американские Boeing. Санкции запретили поставки в РФ новых самолетов и запчастей, а также обязали западных лизингодателей изъять у российских авиакомпаний предоставленные в аренду лайнеры. Десятки самолетов были арестованы за рубежом.

В обращении к сотрудникам Королев описывает состояние AZUR air как "устойчивое", но в то же время предупреждает о возможных сокращениях.

"Нам может не хватить запаса прочности, чтобы сохранить команду в полном объеме. Но мы сделаем все возможное, чтобы пройти через эти трудные времена с минимальными потерями. HR-блок будет обсуждать варианты штатного расписания отдельно с каждым подразделением", - отметил он.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай". По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.

AZUR air
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