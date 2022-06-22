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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Минтранс прогнозирует сохранение не менее 70% парка воздушных судов РФ в концу 2025 г.

Минтранс прогнозирует сохранение не менее 70% парка воздушных судов РФ в концу 2025 г.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Парк эксплуатируемых в РФ в настоящее время воздушных судов к концу 2025 года сохранится не менее чем на 70%, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

Такой прогноз, по его словам, включен в стратегию развития авиаотрасли до 2030 года. Проект стратегии утвержден правительством.

"Во исполнения поручения главы государства Минтрансом совместно с Минпромторгом и Росавиацией был разработан проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года, который был утвержден председателем правительства РФ 15 июня", - сказал Чалик на заседании рабочей группы комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" в рамках IX Международного сибирского транспортного форума в среду.

Он отметил, что программа включает прогнозные показатели деятельности отрасли, в том числе перспективные объемы перевозки пассажиров и оптимальную маршрутную сеть.

"Также сформированы требуемые объемы и сроки поставок воздушных судов отечественного производства, графики производства отечественных авиадвигателей. Представлены планы организации полного цикла технического обслуживания и ремонта воздушных судов силами отечественных предприятий, определены показатели, характеризующие снижение стоимости приобретения и эксплуатации воздушных судов отечественного производства", - сказал замминистра.

Всего в России эксплуатируются 1285 воздушных судов, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев. В российском реестре зарегистрировано 1182 самолета, из них 1127 пассажирских, уточнял он.

Большая часть самолетов, используемых российскими авиакомпаниями - иностранного производства, в первую очередь американского Boeing и европейского Airbus. После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Минтранс РФ Игорь Чалик
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