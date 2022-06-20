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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В момент удара по буровым платформам в Черном море на них находились 109 человек

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Больше ста человек находилось на трех буровых вышках в Черном море, по которым был нанесен удар, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуирован", - сказал он.

По словам Аксенова, самый сильный удар пришелся по первой вышке. "Там находилось 12 человек, из них пятеро ранены, продолжаются поиски остальных", - сказал он.

Газоснабжение Крыма не нарушено, заявил Аксенов. Он подчеркнул, что у полуострова есть материковая труба, которая при максимальной нагрузке может поставлять до 4 млрд кубометров газа.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ракетный удар со стороны Украины повредил три платформы ГУП "Черноморнефтегаз".

"В 08:37 первый удар был нанесен по первой платформе. Там 12 работающих человек, пять эвакуированы", - сказала Ковитиди "Интерфаксу". Позже, по ее словам, были нанесены удары еще по двум платформам. Но там, по ее данным, только снесены вышки, пострадавших нет. Рабочие готовятся к эвакуации. Пострадавших с первой платформы эвакуировали вертолетами.

"Газ из труб сбросили. Временно добыча приостановлена. Никаких катастрофических последствий, какие могли бы быть, не произошло", - отметила Ковитиди.

Ранее Аксенов сообщил, что в понедельник около 08:00 по московскому времени украинская сторона нанесла удар по буровым платформам ГУП "Черноморнефтегаз".

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

Черноморнефтегаз
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