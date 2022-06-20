Глава Крыма сообщил об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Украинская сторона нанесла удар по буровым платформам ГУП "Черноморнефтегаз", есть раненые, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, Министерство обороны обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

В видеообращении он уточнил, что удар был нанесен около 8:00 по московскому времени. Всего на платформах работали 12 человек.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.