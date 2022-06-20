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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Глава Крыма заявил о максимальном прикрытии ПВО сухопутной части полуострова

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сухопутная часть Крыма, а также Крымский мост надежно прикрыты средствами противовоздушной обороны, в военном отношении им ничто не угрожает, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"Территория вся прикрыта... По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно", - сказал Аксенов.

"С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь ничего никому не угрожает", - добавил глава Крыма.

Ранее в понедельник Аксенов сообщил, что около 08:00 по Москве украинская сторона нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". "Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуирован", - сказал глава Крыма в эфире телеканала "Россия 24".

Сергей Аксенов Крым
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