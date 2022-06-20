Песков заявил, что плененные на Украине американцы должны ответить за преступления

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Захваченные в плен в ходе боевых действий на Украине граждане США должны ответить за содеянное, Женевские конвенции на них не распространяются, заявил в интервью MSNBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал их "солдатами удачи", участвовавшими в незаконных операциях на территории Украины.

"Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он пояснил, что эти американцы не имеют отношения к украинской армии, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.

На прошлой неделе представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что США находятся в контакте с украинской стороной и представителями Международного комитета Красного Креста в связи с сообщениями о попавших в российский плен на Украине двух американских гражданах. Прайс тогда отмечал, что США пока не обсуждали эту ситуацию с Россией. Однако он указал, что "если мы почувствуем, что такой контакт через посольство в Москве или другим образом будет продуктивным в том, что касается получения дополнительной информации" об этих американцах, то США готовы воспользоваться этой возможностью.

Он добавил, что Вашингтон получал сообщения, которые могут указывать на то, что еще один гражданин США пропал на Украине.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали о сообщениях по поводу пропавших на Украине американских гражданах.