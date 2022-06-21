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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Песков заявил, что плененным на Украине американцам может грозить смертная казнь

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может гарантировать, что захваченным в плен в ходе боевых действий на Украине гражданам США не грозит смертная казнь.

"Я ничего не могу гарантировать. Это зависит от расследования", - сказал Песков в интервью MSNBC.

Он пояснил, что эти американцы не имеют отношения к украинской армии, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.

"Будет суд, и будет решение суда", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что в интервью MSNBC Песков назвал американцев "солдатами удачи", участвовавшими в незаконных операциях на территории Украины.

"Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

На прошлой неделе представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что США находятся в контакте с украинской стороной и представителями Международного комитета Красного Креста в связи с сообщениями о попавших в российский плен на Украине двух американских гражданах. Прайс тогда отмечал, что США пока не обсуждали эту ситуацию с Россией. Однако он указал, что "если мы почувствуем, что такой контакт через посольство в Москве или другим образом будет продуктивным в том, что касается получения дополнительной информации" об этих американцах, то США готовы воспользоваться этой возможностью.

Дмитрий Песков Украина
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