РФ внесла в список террористов одного из лидеров запрещенного "Правого сектора"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес одного из лидеров запрещенного в РФ экстремистского "Правого сектора" Андрея Тарасенко в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга во вторник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Украинская организация "Правый сектор" был признан экстремистской и запрещена Верховным судом РФ в 2014 году.