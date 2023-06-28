Россиянина, пытавшегося вступить в "Правый сектор", приговорили к 10 годам колонии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил 10 лет колонии строгого режима гражданину РФ Ярославу Владыко за государственную измену и подготовку к участию в запрещенной организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда от 27 июня 2023 года Владыко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на один года шесть месяцев", - сообщили агентству в суде.

Кроме того, Владыко на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Владыко признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и подготовке к участию в деятельности запрещенной экстремистской организации (ч. 1 ст. 30 - ч 2. ст. 282.2 УК РФ).

Процесс в отношении Владыко прошел в закрытом режиме, поскольку материалы его дела засекречены.

Вместе с тем, по данным собеседника "Интерфакса" в силовых кругах, Владыко - уроженец Украины, но имеет гражданство РФ. По версии следствия, фигурант намеревался присоединиться к украинской радикальной организации "Правый сектор" (признана в РФ экстремистской и запрещена - ИФ).

Официальными комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" не располагает.