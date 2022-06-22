Прокуратура обжаловала выход из колонии по УДО фотографа, убившего жену

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Свердловской области подала апелляцию на решение Чкаловского суда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении из колонии фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-модели, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура в апелляционном представлении просит суд второй инстанции отменить постановление районного суда для продолжения отбывания Дмитрием Лошагиным наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

В апелляционном представлении прокуратура указала на то, что освобождение фотографа несправедливо из-за чрезмерного смягчения наказания. Кроме того, Лошагин не раскаялся.

24 июня 2015 года Октябрьский суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве жены и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, снизил ему срок заключения до девяти лет и десяти месяцев.

По данным следствия, пьяный Лошагин в ночь на 23 августа 2013 года во время ссоры до смерти избил жену-фотомодель Юлию Прокопьеву, после чего вывез ее тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся.

Суд в третий раз освободил по УДО

7 декабря 2020 года Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил остававшийся у него срок наказания в колонии ограничением свободы на три года и 25 дней. Но прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали это решение, в феврале 2021 года Свердловский областной суд его отменил.

3 августа 2021 года Чкаловский суд Екатеринбурга вновь удовлетворил ходатайство Лошагина об УДО, но в сентябре облсуд отменил это решение.

22 октября 2021 года все тот же суд в Екатеринбурге, повторно рассмотрев ходатайство фотографа об УДО, отказал ему в его удовлетворении. Защита обжаловала это решение, но облсуд оставил его без изменения.

Весной 2022 года адвокат Лошагина вновь подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, и 15 июня Чкаловский суд Екатеринбурга его удовлетворил.