Суд на Урале снова разрешил осужденному за убийство жены-модели фотографу выйти по УДО

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии отбывающего срок за убийство жены-модели фотографа Дмитрия Лошагина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"(Суд освободил - ИФ) его условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания на срок 1 год 6 месяцев 16 дней", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, прокуратура изучит постановление суда об УДО в течение предусмотренных законом 10 дней "на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования".

"Помощник свердловского прокурора (...) в судебном заседании с учетом изученных материалов личного дела осужденного возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также против удовлетворения ходатайства об УДО возражала администрация исправительного учреждения.

Дело Лошагина

24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве жены и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, уменьшил ему срок заключения до девяти лет и десяти месяцев в колонии строгого режима.

По данным следствия, пьяный Лошагин в ночь на 23 августа 2013 года во время ссоры до смерти избил жену-фотомодель Юлию Прокопьеву, после чего вывез ее тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся.

7 декабря 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил оставшийся у него срок наказания в колонии ограничением свободы на три года и 25 дней. Но прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали данное решение, в феврале 2021 года Свердловский областной суд его отменил.

3 августа 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга вновь удовлетворил ходатайство Лошагина об УДО, но в сентябре облсуд отменил это решение.

22 октября 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга, повторно рассмотрев ходатайство фотографа об УДО, отказал ему в его удовлетворении. Защита обжаловала данное решение, но облсуд оставил его без изменения.