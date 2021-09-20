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Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа
Фото: ДонатСорокин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в понедельник отменил решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении из колонии екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего наказание за убийство жены-модели.

"Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 3 августа в отношении Лошагина отменить, дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда", - сказал судья в ходе заседания, трансляция которого велась в аккаунте суда в соцсети.

Как сообщалось, в ночь на 23 августа 2013 года пьяный Лошагин, по версии следствия, во время ссоры до смерти избил жену-фотомодель Юлию Прокопьеву, после чего вывез ее тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся.

24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, уменьшил фотографу срок заключения до девяти лет и десяти месяцев в колонии строгого режима.

7 декабря 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил ему неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней. Однако прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали данное решение, и в феврале 2021 года Свердловский областной суд его отменил.

3 августа 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении. Согласно решению суда, фотограф после выхода из колонии должен являться по месту прописки в органы правопорядка и появляться там ежемесячно, также он должен в течение месяца трудоустроиться. Прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали данное решение.

Дмитрий Лошагин Свердловская область Екатеринбург

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