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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ
Фото: ГУ МЧС России/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Одна из версий возникновения пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области - атака беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

"Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников", - написал губернатор.

Работа завода приостановлена, добавил Голубев. Идут следственные мероприятия.

"После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки", - написал глава региона.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что утром в среду, 22 июня, произошло возгорание в теплообменнике на заводе на площади 50 кв. м. Угроза распространения огня отсутствовала, пострадавших нет. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 10:50 мск.

По информации начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова, на заводе горела вакуумная установка. Причины возгорания устанавливает МЧС России совместно с органами следствия.

Ростовская область Василий Голубев.
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