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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ан-30М совершил жесткую посадку в Якутии в 70 км от населенного пункта Оленек, все живы, сообщила в среду пресс-служба МЧС РФ.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от населенного пункта Оленек", - говорится в сообщении.

"Находившиеся на борту люди живы. Трем понадобилась помощь медиков", - сообщили в МЧС.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах рассказал "Интерфаксу", что Ан-30, по предварительным данным, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Оленек.

"По предварительным данным, из-за внезапно возникшей технической неисправности самолет мог потерпеть крушение, выполняя заход на посадку и не дотянув до створа полосы аэропорта Оленек", - заявил источник.

Ранее в среду в региональном МЧС сообщили, что самолет Ан-30М не приземлился в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек.

По данным спасателей, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. По уточненным данным, на борту самолета находились семь человек. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Якутия МЧС РФ
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